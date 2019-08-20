2019-08-20T17:41:07+03:00
Происшествия

За ложное сообщение об изнасиловании на Кубани будут судить уборщицу

Она хотела отомстить пожадничавшему клиенту
Максим ОСОКИН
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За ложное сообщение об изнасиловании на Кубани будут судить уборщицуЗа ложное сообщение об изнасиловании на Кубани будут судить уборщицуФото: Евгения ГУСЕВА
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В отделение полиции Новороссийска обратилась женщина с заявлением о совершенном в отношении нее изнасиловании. По ее словам, она нанялась к местному жителю, чтобы привести в порядок его дом. Именно во время уборки хозяин жилья, якобы, и совершил преступление.

- По данному факту была проведена проверка. Сотрудники установили, что заявительница нанялась в качестве уборщицы к местному жителю. При расчете мужчина заплатил меньше, чем обещал, - пишет «Регион online» со ссылкой на помощника прокурора по Новороссийску Марину Вербицкую.

Женщина решила отомстить прижимистому гражданину и направилась в полицию, где и заявила об изнасиловании. В ходе проверки факт совершения преступления не подтвердился. В итоге, обвиняемая призналась, что оговорила мужчину.

Теперь в ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Его в ближайшее время рассмотрит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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