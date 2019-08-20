За ложное сообщение об изнасиловании на Кубани будут судить уборщицу
В отделение полиции Новороссийска обратилась женщина с заявлением о совершенном в отношении нее изнасиловании. По ее словам, она нанялась к местному жителю, чтобы привести в порядок его дом. Именно во время уборки хозяин жилья, якобы, и совершил преступление.
- По данному факту была проведена проверка. Сотрудники установили, что заявительница нанялась в качестве уборщицы к местному жителю. При расчете мужчина заплатил меньше, чем обещал, - пишет «Регион online» со ссылкой на помощника прокурора по Новороссийску Марину Вербицкую.
Женщина решила отомстить прижимистому гражданину и направилась в полицию, где и заявила об изнасиловании. В ходе проверки факт совершения преступления не подтвердился. В итоге, обвиняемая призналась, что оговорила мужчину.
Теперь в ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Его в ближайшее время рассмотрит суд.
ИСТОЧНИК KP.RU