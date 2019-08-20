Кубанскому бизнесу не дают развиваться бюрократы

СЕГОДНЯ 17:51 2019-08-20T17:51:29+03:00

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В Краснодаре прошел открытый форум, организованный прокуратурой региона. На нем обсудили вопросы защиты прав предпринимателей.

- Уровень административного давления на бизнес на территории региона остается очень высоким. Из-за этого Кубань рискует своим имиджем. Больше всего жалоб поступает на необоснованные уголовные преследования, - пишет ЮГ Times со ссылкой на уполномоченного по защите прав предпринимателей в крае Игоря Якимчика.

По его словам, часто при сокращении плановых проверок бизнеса, растет количество внеплановых. Это очень сильно влияет на привлекательность Кубани для бизнесменов.

Первый заместитель прокурора Краснодарского края Владислав Малкин, в свою очередь отметил, что регион лидирует в ЮФО по количеству возбужденных в отношении предпринимателей уголовных дел.

Он также напомнил, что органы прокуратуры открыты для диалога и каждый первый вторник месяца проводят прием бизнесменов.

ИСТОЧНИК KP.RU