Очередной ларек пошел под снос в центре Краснодара

СЕГОДНЯ 18:19 2019-08-20T18:19:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В центре Краснодара демонтировали очередной незаконный торговый павильон. Решение о его сносе, как в случае еще с 33 подобными объектами, приняли в 2018 году. После завершения работ на пересечении ул. Красной и ул. Одесской, специалисты отправятся сносить киоск на углу ул. Коммунаров и ул. им. Гоголя.

- Борьба с незаконными торговыми точками, которые работают на оживленных перекрестках, мешая нормальному движению пешеходов, будет продолжаться, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Главной проблемой является тот факт, что многие нестационарные объекты были узаконены, как капитальные. Их владельцы смогли оформить земельные участки в собственность. Узнав о предстоящем сносе, некоторые предприниматели заливали под свои объекты фундамент, не имея на то законного разрешения. Администрация пресекла нарушения.

После сноса павильонов начнется работа по возращению участков в муниципальную собственность.

Добавим, с начала года в краевой столице демонтировали порядка 130 нестационарных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU