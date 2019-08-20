Жителей Горячего Ключа приглашают сдать кровь

СЕГОДНЯ 18:57 2019-08-20T18:57:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Горячий Ключ 21 августа 2019 года отправятся специалисты краевой станции переливания крови. На курорте пройдет «День донора», к участию в котором приглашают всех желающих.

- Передвижная станция переливания начнет работать на площади у администрации города. Всем желающим сделать доброе дело необходимо иметь при себе паспорт, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На минувшей неделе мобильный комплекс принимал доноров в станице Павловской. Здесь сдали 26 литров крови. Ранее медики побывали в Выселках, где удалось заготовить почти 30 литров биоматериала.

Если вы хотите стать донором, то следует отказаться от алкоголя и сигарет на 2 суток. Также в это время нельзя употреблять жаренную, жирную и копченую пищу.

ИСТОЧНИК KP.RU