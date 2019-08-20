Тренер футбольного «Олимпиакоса» высоко оценил игру «Краснодара»

СЕГОДНЯ 19:48 2019-08-20T19:48:11+03:00

По его словам, «Быки» могут справиться с любым соперником

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В Греции состоялась пресс-конференция перед первым матчем раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и «Краснодаром». Он начнется завтра в 22:00 по московскому времени. Тренер команды с Балканского полуострова рассказал об ожиданиях от предстоящей игры.

- «Краснодар» - сильный коллектив. Он играет за счет быстрых переходов из обороны в атаку. Команда доказала, что ей по зубам любой соперник, - заявил Педру Мартинш.

По словам португальского специалиста, он не стал давать 100% победы «Порту» во втором матче после победы над «Быками». В итоге, если бы тренер поставил на это деньги – не прогадал.

Напомним, в квалификации Лиги чемпионов «Краснодар» стартовал с третьего раунда. В нем он по результатам двух встреч обыграл «Порту» (0:1, 3:2). Выйти в плей-офф «Быкам» помогло большее количество голов в гостях. «Олимпиакос» ранее справился с чешской «Викторией» и турецким «Истанбулом». При этом, греки в четырех играх не пропустили ни одного мяча.

ИСТОЧНИК KP.RU