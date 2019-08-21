2019-08-21T07:25:49+03:00
Общество

На Кубани с начала 2019 года приостановлено 70 лицензий на продажу алкоголя

Нарушения законодательства нашли в 72 точках
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

На краевом координационном совещании обсудили итоги в сфере регулирования рынка алкоголя за полгода.

Сотрудники департамента потребительской сферы проверили 342 магазина. Это на 42 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Нарушения законодательства нашли в 72 точках. У предпринимателей не было документов на продажу горячительных напитков.

Как заявил руководитель департамента Роман Куринный, из незаконного оборота изъяли 11,5 тысяч литров алкоголя, из которых 64,5 процентов составляет фальсифицированная продукция.

- Также было приостановлено 70 лицензий. Основными причинами являются нарушения за истекший срок аренды, неоплаченные штрафы, нарушение лицензионных требований, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, кубанскому бизнесу не дают развиваться бюрократы. Уровень административного давления на предпринимателей в крае остается высоким.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Евгений Первышов взял на контроль перестрелку в центре Краснодара
На Кубани ремонт дорог по нацпроекту выполнен более чем на 80 процентов
В Краснодарском крае «Ашан» оштрафовали на 2 миллиона рублей
В Сочи водитель не уступил дорогу авто скорой помощи
Кубанский преподаватель победил на международном фестивале гончаров
В Краснодаре в историческом парке «Россия – Моя история» в «Ночь кино» пройдет лекция
137 школ Кубани не готовы к учебному году
В аэропорту Краснодара задержали женщину с незадекларированными стоматологическими материалами
«Краснодар» в матче против «Олимпиакоса» в Греции поддержат около 100 болельщиков
В Краснодаре автоледи на BMW сбила мужчину на электросамокате
На Кубани на ремонт ветучреждений направлено 20 миллионов рублей
В Краснодаре женщина пырнула ножом сожителя
Гости «Сочи Парка» отправятся на поиски сокровищ
Полицейские проводят проверку по факту аварии в Туапсинском районе
В первом матче с «Олимпиакосом» «Краснодару» не помогут Мартынович и Ари
Вениамин Кондратьев проведет рабочий день в Кореновском районе
В Каневском районе задержали организатора наркопритона