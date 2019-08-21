На Кубани с начала 2019 года приостановлено 70 лицензий на продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 07:25 2019-08-21T07:25:49+03:00

Изменить размер текста: A A

На краевом координационном совещании обсудили итоги в сфере регулирования рынка алкоголя за полгода.

Сотрудники департамента потребительской сферы проверили 342 магазина. Это на 42 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Нарушения законодательства нашли в 72 точках. У предпринимателей не было документов на продажу горячительных напитков.

Как заявил руководитель департамента Роман Куринный, из незаконного оборота изъяли 11,5 тысяч литров алкоголя, из которых 64,5 процентов составляет фальсифицированная продукция.

- Также было приостановлено 70 лицензий. Основными причинами являются нарушения за истекший срок аренды, неоплаченные штрафы, нарушение лицензионных требований, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, кубанскому бизнесу не дают развиваться бюрократы. Уровень административного давления на предпринимателей в крае остается высоким.

ИСТОЧНИК KP.RU