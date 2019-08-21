Выставка «Древо Познания» откроется в Краснодаре
В Краснодаре в художественном музее имени Коваленко откроется выставка «Древо Познания».
- Художницы Анна Серова и Вера Коршунова используют в своих работах мотивы барельефов соборов во Владимире и Юрьеве-Польском, орнаментальные узоры древнерусского деревянного зодчества, цветовые сочетания и сюжеты народной росписи и фольклора, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
Проект задуман, как передвижной, разворачивающийся во времени и пространстве, и будет показан в ведущих музеях и выставочных залах России, обогащаясь по мере «продвижения» новыми сюжетами и образами.
Выставка будет работать с 22 августа по 8 сентября по адресу: улица Красная, 15, 2-й этаж.
ИСТОЧНИК KP.RU