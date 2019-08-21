В Сочи водитель мопеда сбил ребенка и скрылся с места аварии
В Адлерском районе Сочи на улице Ленина 20 августа в 18:58 произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, неизвестный водитель мопеда сбил 9-летнего ребенка, который переходил проезжую часть по обозначенному переходу. После аварии водитель покинул место происшествия, - сообщили в пресс-службе ОГИБДД УВД по Сочи.
Ребенок получил ушибы и ссадины. Водитель в полицию не обратился, ведется его розыск.
Напомним, в Сочи 19 августа в поселке Лоо в Лазаревского района в 19:20 произошло дорожно-транспортное происшествие. Машина сбила 14-летнего мальчика, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.
ИСТОЧНИК KP.RU