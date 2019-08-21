2019-08-21T08:19:07+03:00
Происшествия

В Сочи водитель мопеда сбил ребенка и скрылся с места аварии

Сейчас его ищет полиция
Александра ПОДУШКО
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Фото: ОГИБДД УВД по СочиФото: ОГИБДД УВД по Сочи
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В Адлерском районе Сочи на улице Ленина 20 августа в 18:58 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, неизвестный водитель мопеда сбил 9-летнего ребенка, который переходил проезжую часть по обозначенному переходу. После аварии водитель покинул место происшествия, - сообщили в пресс-службе ОГИБДД УВД по Сочи.

Ребенок получил ушибы и ссадины. Водитель в полицию не обратился, ведется его розыск.

Напомним, в Сочи 19 августа в поселке Лоо в Лазаревского района в 19:20 произошло дорожно-транспортное происшествие. Машина сбила 14-летнего мальчика, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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