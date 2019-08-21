2019-08-21T08:49:37+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 21 августа 2019 года: В Сочи и Туапсе комфортнее всего купаться

Самая теплая водичка в Адлере
Александра ПОДУШКО
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Самая теплая водичка в АдлереСамая теплая водичка в АдлереФото: Архив "КП"
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«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за изменениями температуры Черного и Азовского морей.

21 августа теплее всего плавать в Сочи и Туапсе - здесь вода прогрета до 25,9 градусов. В Джубге чуть прохладнее – 25,7 градусов. В Адлере водичка прогрелась до 25,5 градусов, а в Геленджике до 24,4 градусов.

Освежающие заплывы в Анапе и Новороссийске – 23,2 градуса и 24 соответственно.

Приятная вода на пляжах Азовского побережья. В Темрюке температура моря поднялась до отметки 24,8 градусов, в Приморско-Ахтарске и Ейске держится на отметке 24,3 градуса.

- На Черноморском побережье по югу 21 августа местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, восточный 6-11 метров в секунду, местами 12-14 метров в секунду, в районе Новороссийска до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до +33 градусов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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