СЕГОДНЯ 09:11 2019-08-21T09:11:40+03:00

В Новороссийске злоумышленник обманул девушку на 4 миллиона рублей Фото: Архив "КП"

Он «помог» ей продать квартиру

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В дежурную часть Новороссийска пришла девушка, которая стала жертвой мошенника. Знакомый предложил ей помочь в продаже квартиры. Девушка согласилась. В итоге мужчина похитил более 4,7 миллиона рублей, после чего скрылся и перестал выходить на связь.

Сотрудники уголовного розыска установили, где проживает подозреваемый, его задержали. Деньги он потратил на свои личные нужды.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Мужчину поместили под стражу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU