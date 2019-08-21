В Новороссийске злоумышленник обманул девушку на 4 миллиона рублей
В дежурную часть Новороссийска пришла девушка, которая стала жертвой мошенника. Знакомый предложил ей помочь в продаже квартиры. Девушка согласилась. В итоге мужчина похитил более 4,7 миллиона рублей, после чего скрылся и перестал выходить на связь.
Сотрудники уголовного розыска установили, где проживает подозреваемый, его задержали. Деньги он потратил на свои личные нужды.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Мужчину поместили под стражу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU