2019-08-21T09:11:40+03:00
Происшествия

В Новороссийске злоумышленник обманул девушку на 4 миллиона рублей

Он «помог» ей продать квартиру
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске злоумышленник обманул девушку на 4 миллиона рублейВ Новороссийске злоумышленник обманул девушку на 4 миллиона рублейФото: Архив "КП"
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В дежурную часть Новороссийска пришла девушка, которая стала жертвой мошенника. Знакомый предложил ей помочь в продаже квартиры. Девушка согласилась. В итоге мужчина похитил более 4,7 миллиона рублей, после чего скрылся и перестал выходить на связь.

Сотрудники уголовного розыска установили, где проживает подозреваемый, его задержали. Деньги он потратил на свои личные нужды.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Мужчину поместили под стражу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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