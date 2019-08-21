В ДТП на Кубани пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 09:38 2019-08-21T09:38:13+03:00

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Авария произошла около 08:30 в среду, 21 августа. На трассе в сторону Черного моря перед Молдовановским перевалом столкнулись две иномарки. Удар был такой силы, что один из автомобилей перевернулся на крышу.

Водители других машин, ставшие свидетелями аварии, вызвали экстренные службы. А позже загрузили в соцсети видео с превратившейся в груду металлолома машиной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/727130" frameborder="0"></iframe> ДТП у Молдавановки Видео: instagram.com/chp_yug.

В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются автоинспекторы. Они уже работают на месте. По словам очевидцев, водитель одного из автомобилей не уступил дорогу другому.

Предварительно, в аварии пострадали пять человек, среди которых есть дети. Сейчас людей обследуют медики.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU