2019-08-21T09:38:13+03:00
Происшествия

В ДТП на Кубани пострадали пять человек

На месте работает полицейские и медики [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: instagram.com/chp_yugФото: instagram.com/chp_yug
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Авария произошла около 08:30 в среду, 21 августа. На трассе в сторону Черного моря перед Молдовановским перевалом столкнулись две иномарки. Удар был такой силы, что один из автомобилей перевернулся на крышу.

Водители других машин, ставшие свидетелями аварии, вызвали экстренные службы. А позже загрузили в соцсети видео с превратившейся в груду металлолома машиной.

ДТП у Молдавановки Видео: instagram.com/chp_yug.

В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются автоинспекторы. Они уже работают на месте. По словам очевидцев, водитель одного из автомобилей не уступил дорогу другому.

Предварительно, в аварии пострадали пять человек, среди которых есть дети. Сейчас людей обследуют медики.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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