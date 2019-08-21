В Анапе откроется смена международного проекта «Таланты Арктики. Дети»

СЕГОДНЯ 10:05 2019-08-21T10:05:18+03:00

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В смене международного проекта «Таланты Арктики. Дети», которая пройдет в Анапе, примут участие дети из числа коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Они побеждали на различных конкурсах.

- Для ребят подготовили много развивающих занятий, мастер-классов и встреч с интересными людьми. Под руководством специалистов они будут работать с литературой и снимать анимационные микросказки, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Пройдет языковой квест «Арктическая тропа», концерт талантов «Поющая Арктика», Большая Арктическая научная Олимпиада, съемка фильма.

Цель проекта - развитие творческих навыков ребят, проживающих в отдаленных регионах страны. Особое внимание уделят родным языкам коренных малочисленных народов.

ИСТОЧНИК KP.RU