2019-08-21T10:20:48+03:00
Общество

Две трассы на Красной Поляне получили сертификат FIS

Он позволяет проводить здесь международные соревнования по слалому уровня Чемпионатов и Кубка мира
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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- «Чёрная Пирамида» - это единое название трасс 5А и 5B. Их длина составляет 1,2 километра, перепад высот – до 231 метров. Склоны трассы расположены в уникальной климатической зоне Цирк-2 над уровнем моря, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Они имеют «синий» и «красный» уровни сложности. Зимой здесь открывается сноупарк с множеством интересных элементов и джиб-секциями.

В июне, все трассы курорта были включены во Всероссийский реестр спортивных объектов Минспорта России. Скоро здесь планируется проводить учебно-тренировочные сборы.

Напомним, в Анапе откроется смена международного проекта «Таланты Арктики. Дети». Мероприятие пройдет с 27 августа по 10 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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