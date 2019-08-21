В Каневском районе задержали организатора наркопритона

СЕГОДНЯ 10:39 2019-08-21T10:39:15+03:00

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Полицейские Каневского района проверили до 40-летнего мужчины. Информацию о том, что он занимается незаконной деятельностью, они получили по оперативным каналам. Он предоставлял своим знакомым место, где можно принять различные наркотики. В момент обыска у него гостили 4 знакомых.

Также у злоумышленника нашли сухую измельченную массу растительного происхождения и приборы для изготовления наркотиков, которую направили на исследование. Экспертиза установила, что это марихуана общей массой более 40 граммов.

- На мужчину завели уголовное дело по двум статьям. Он обвиняется в организации наркопритона и незаконном хранении запрещенных веществ. Ему грозит до 4 лет лишения свободы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU