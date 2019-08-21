2019-08-21T11:01:16+03:00
Спорт

В первом матче с «Олимпиакосом» «Краснодару» не помогут Мартынович и Ари

Реми Кабелла восстановился и готов выйти на поле
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Сергей Матвеев Фото: Андрей Шрамко/ФК "Краснодар"Сергей Матвеев Фото: Андрей Шрамко/ФК "Краснодар"
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«Краснодар» 21 августа сыграет в Греции против «Олимпиакоса» в раунде плей-офф Лиги Чемпионов. В составе российской команды не обошлось без потерь – нападающий Ари и защитник Александр Мартынович из-за травм остались в Краснодаре. Об этом на предматчевой пресс-конференции рассказал главный тренер «горожан» Сергей Матвеев.

- Есть вероятность, что Ари восстановится к ответной встрече. Что касается Реми Кабелла, скорее всего, он выйдет на поле, - отметил Сергей Матвеев.

Тренер рассказал, что «Краснодар» готовится к сложному матчу против интересного и сильного соперника. «Олимпиакос» провел в этом сезоне четыре матча квалифицкации Лиги Чемпионов и ни разу не пропустил.

— Да, конечно, это хороший показатель игры в обороне. Но мы постараемся забить — гол в гостях очень важен. Игра покажет, сможем или нет. Понимаем, что будет очень трудно, - отметил Матвеев.

В составе соперника он выделил 34-летнего полузащитника Матье Вальбуэна, который ведет игру греческой команды, исполняет опасные стандарты.

Пресс-конференция и тренировка Краснодара в Греции перед матчем с Олимпиакосом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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