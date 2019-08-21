Полицейские проводят проверку по факту аварии в Туапсинском районе
Как ранее писала «КП» - Кубань» авария произошла около 08:30 в среду, 21 августа. На трассе в сторону Черного моря перед Молдовановским перевалом столкнулись две иномарки. Удар был такой силы, что один из автомобилей перевернулся на крышу.
- По предварительным данным, 26-летний мужчина за рулем машины марки Toyota не справился с управлением и въехал в Lifan, который ехал по встречке, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В результате ДТП пострадали 5 человек – это водители обоих авто, а также пассажиры Lifan, в числе которых двое детей. Все пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения.
По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
ДТП у Молдавановки Видео: instagram.com/chp_yug.
ИСТОЧНИК KP.RU