Полицейские проводят проверку по факту аварии в Туапсинском районе

СЕГОДНЯ 11:07 2019-08-21T11:07:24+03:00

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Как ранее писала «КП» - Кубань» авария произошла около 08:30 в среду, 21 августа. На трассе в сторону Черного моря перед Молдовановским перевалом столкнулись две иномарки. Удар был такой силы, что один из автомобилей перевернулся на крышу.

- По предварительным данным, 26-летний мужчина за рулем машины марки Toyota не справился с управлением и въехал в Lifan, который ехал по встречке, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пострадали 5 человек – это водители обоих авто, а также пассажиры Lifan, в числе которых двое детей. Все пострадавшие госпитализированы в лечебные учреждения.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/727130" frameborder="0"></iframe> ДТП у Молдавановки Видео: instagram.com/chp_yug.

ИСТОЧНИК KP.RU