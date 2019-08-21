Гости «Сочи Парка» отправятся на поиски сокровищ

СЕГОДНЯ 11:16 2019-08-21T11:16:41+03:00

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Необычный праздник отметят квестом «По следам первых кладоискателей». Игра стартует в 11.30 в Южной Резиденции Бабы Яги. Сундук с сокровищами может оказаться в любом уголке тематических земель, поэтому юным кладоискателям придется постараться, чтобы найти его. Ребятам помогут подсказки от ведущих квеста – пиратов и карта. В финале игры участники получат монеты с символикой "Сочи Парка".

На память о Дне кладоискателя можно будет сфотографироваться в тематической фотозоне на Аллее огней.

По расписанию в праздничный день пройдут анимационные, иллюзионные и магические шоу, представления в дельфинарии и совариуме, бум-парад, мастер-классы. Гостям отеля-замка «Богатырь» вход в парк всегда свободный.

До 30 августа "Сочи Парк" работает с 10.00 до 22.00, 31 августа – с 10.00 до 23.00.

ИСТОЧНИК KP.RU