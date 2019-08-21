2019-08-21T11:21:20+03:00
Происшествия

В Краснодаре женщина пырнула ножом сожителя

Между ними произошел конфликт из-за нехватки денег
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре женщина пырнула ножом сожителяВ Краснодаре женщина пырнула ножом сожителяФото: Архив "КП"
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В дежурную часть Краснодара из больницы сообщили, что к ним доставили 25-летнего уроженца соседней республики с ножевым ранением в животе.

Полицейские начали проверку. Выяснилось, что ЧП произошло в одном из городских хостелов. Здесь молодой человек проживал со своей 25-летней девушкой, также уроженкой соседней республики.

Между влюбленными произошел конфликт. Девушка ударил ножом в живот своего парня, а после убежала. Вскоре она решила вернуться домой за своими вещами, где ее задержали оперативники.

В отделе полиции злоумышленница призналась в содеянном. Она рассказала, что они поругались с сожителем из-за материальных трудностей. Известно, что ранее она не привлекалась к уголовной ответственности.

- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ей грозит до 10 лет, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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