На Кубани на ремонт ветучреждений направлено 20 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:37 2019-08-21T11:37:07+03:00

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20 миллионов выделили на капремонт ветучреждений Кубани в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

- Субсидии получили организации, расположенные в Белоглинском, Белореченском, Новокубанском, Староминском, Успенском, Тбилисском, Динском, Кавказском, Ленинградском, Тимашевском районах и Армавире. Здесь заменят кровлю, окна, двери, напольные покрытия, инженерные коммуникации, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Так развивают государственную ветеринарную службу Кубани. Сейчас в ней работают 2900 специалистов. От их работы во многом зависит развитие сельского хозяйства на Кубани.

ИСТОЧНИК KP.RU