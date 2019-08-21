В Краснодаре автоледи на BMW сбила мужчину на электросамокате

СЕГОДНЯ 11:48 2019-08-21T11:48:54+03:00

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В Центральном районе Краснодара 20 августа в 11:57 произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 45-летняя женщина, которая находилась за рулем BMW, ехала по Новороссийской в сторону Вишняковой. Здесь при съезде с дороги на прилегающую территорию, а на не уступила дорогу и сбила на 32-летнего мужчину. Он ехал на самокате, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате аварии пострадал пешеход. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Краснодарского края за прошедшие сутки сотрудниками произошло 15 ДТП, в которых 18 человек получили ранения различной степени тяжести. Также случилось 5 наездов на пешеходов, в результате которых 5 человек пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU