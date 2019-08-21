2019-08-21T12:00:43+03:00
Спорт

«Краснодар» в матче против «Олимпиакоса» в Греции поддержат около 100 болельщиков

Ожидается, что все билеты на игру будут проданы
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Болельщики "Краснодара" Фото: ФК "Краснодар"Болельщики "Краснодара" Фото: ФК "Краснодар"
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«Краснодар» не останется без поддержки в первом матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов против «Олимпиакоса». В Грецию приехали около 100 болельщиков российской команды.

Игра состоится в 22:00 по московскому времени 21 августа на стадионе «Георгиос Караискакис», который вмещает более 33 тысяч зрителей. Ожидается, что все билеты будут проданы, а «Олимпиакос» ждет горячая поддержка в Пирее.

«Краснодару», дебютирующему в Лиге Чемпионов, противостоит 44-кратный чемпион Греции, который не знает поражений уже полгода (последнее произошло 28 февраля) и 18 раз играл в групповом этапе самого престижного турнира континента.

Трансляцию матча «Краснодар» - «Олимпиакос» покажут на телеканале Матч!, за ходом противостояния можно следить на kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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