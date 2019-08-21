2019-08-21T12:01:59+03:00
Происшествия

В аэропорту Краснодара задержали женщину с незадекларированными стоматологическими материалами

Она направлялась в Стамбул
Александра ПОДУШКО
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Фото: Краснодарская таможняФото: Краснодарская таможня
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В аэропорту Краснодара при проведении таможенного контроля на обнаружили незадекларированный товар – 1225 коробок с различными стоматологическими материалами. Женщину, которая все это везла в Стамбул, задержали.

Она рассказала, приобрела их в городском магазине. Вывозит эти предметы в Стамбул для выставки. Стоимость товаров на основании чеков составила более 49 тысяч рублей.

- По данному факту Краснодарской таможней возбуждено дело об административном правонарушении ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию), - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарской таможни.

Проводится расследование, незадекларированный товар изъяли.

Напомним, на Кубани с начала 2019 года приостановлено 70 лицензий на продажу алкоголя. Нарушения законодательства нашли в 72 точках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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