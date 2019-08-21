137 школ Кубани не готовы к учебному году

СЕГОДНЯ 12:13 2019-08-21T12:33:31+03:00

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Во всех районах Кубани прошли проверки школ к новому учебному году. И не все оказались готовы к 1 сентября.

- В 137 общеобразовательных учреждениях нашли нарушения противопожарных норм, - сообщил начальник ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Иван Лунев. - Здесь не оборудованы пути эвакуации, на стенах - сгораемые материалы, зеркала. На полу - линолеум. Нет автоматической системы пожаротушения.

Школы, которые не готовы к новому учебному году, находятся в Динском, Северском, Темрюкском, Усть-Лабинском, Ейском районах. К 1 сентября они должны устранить все нарушения и наладить систему пожаротушения.

- К новому учебному году уже принято 2848 школ, - пояснил Лунев. - Те учреждения, которые попали нам на карандаш, будут ещё раз проверять перед 1 сентября. И если они не устранят нарушения, мы не допустим к занятиям.

ИСТОЧНИК KP.RU