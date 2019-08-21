2019-08-21T12:30:39+03:00
Звезды

В Краснодаре в историческом парке «Россия – Моя история» в «Ночь кино» пройдет лекция

Также здесь состоится викторина, посвященная фильмам
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре в историческом парке «Россия – Моя история» в «Ночь кино» пройдет лекцияВ Краснодаре в историческом парке «Россия – Моя история» в «Ночь кино» пройдет лекция
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24 августа Кубань примет участие во Всероссийской киноакции. В этот день в историческом парке «Россия – Моя история» пройдут различные мероприятия.

- В 18:00 «Ночь Кино» откроет лекция о зарождении кинематографа в кубанской столице «Екатеринодар-«Родина» кинематографа», начиная с «выставки живых фотографий» и заканчивая «великим немым». С 19:00 до будет работать Дискуссионный клуб. Тема: «Российское кино: в поисках себя», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

В 20:00 всех желающих ждут в лекторий парка на викторину, посвященную кинематографу «От Люмьера до Тарковского». В 21:00 пройдет еще одна лекция «Новое русское кино: проблема реальности».

Закончится «Ночи кино» фильмом «Пираты Эгейского моря», совместного производства России и Греции. Начало показа – в 22:30.

Вход на мероприятия сободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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