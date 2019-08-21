2019-08-21T12:41:20+03:00
Звезды

Кубанский преподаватель победил на международном фестивале гончаров

Мероприятие прошло в Скопине Рязанской области
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация краяФото: администрация края
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В VII Международном фестивале гончаров участвовали более 200 мастеров со всей страны. Также свои умения показал 31-летний Виктор Атрашкевич из Абинского района. Он стал победителем в номинации «Конкурс на лучшего гончара».

Как сообщили в министерстве культуры Краснодарского края, Фестиваль прошел ярко и интересно, удивил многообразием работ, концертными программами, мастер-классами.

- Виктор Атрашкевич преподает в детской школе искусств станицы Холмской, он сам когда-то закончил ее. В школе его обучал мастер-гончар, заслуженный работник культуры Кубани Алексей Максименко, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Краснодаре в историческом парке «Россия – Моя история» в «Ночь кино» пройдет лекция. Также здесь состоится викторина, посвященная фильмам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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