СЕГОДНЯ 13:05 2019-08-21T13:05:44+03:00

В Сочи водитель не уступил дорогу авто скорой помощи Фото: Архив "КП"

За это ему грозит штраф либо лишение прав на срок до трех месяцев

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Полицейские Сочи мониторили Интернет. Они выявили видео, на котором водитель не уступил дорогу автомобилю скорой медицинской помощи.

- Начался розыск злоумышленника. Вскоре удалось установить личность и местонахождение владельца машины. – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 42-летнего местного жителя составили административный протокол по части 2 статьи 12.17 КоАп (Не предоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами).

Ему грозит штраф либо лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU