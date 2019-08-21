В Сочи водитель не уступил дорогу авто скорой помощи
Полицейские Сочи мониторили Интернет. Они выявили видео, на котором водитель не уступил дорогу автомобилю скорой медицинской помощи.
- Начался розыск злоумышленника. Вскоре удалось установить личность и местонахождение владельца машины. – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении 42-летнего местного жителя составили административный протокол по части 2 статьи 12.17 КоАп (Не предоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами).
Ему грозит штраф либо лишение прав на срок от одного до трех месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU