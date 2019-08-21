СЕГОДНЯ 13:15 2019-08-21T13:15:02+03:00

В Краснодарском крае «Ашан» оштрафовали на 2 миллиона рублей Фото: Ольга МАКАРОВА

Об этом сообщает пресс-служба УФАС

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Десятый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность штрафа в размере миллионов рублей за уклонение ООО «АШАН» от заключения договора.

Рассматривать дело о нарушении антимонопольного законодательства начали еще в ноябре 2017 года.

- Тогда ООО «Ашан» уклонилось от договора с ООО «Тихорецкий пивоваренный завод», не направив оферту о поставке товара. Ритейлеру выписали штраф в размере 2 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе Краснодарского УФАС России.

Организация, не согласившись с постановлением о привлечении к административной ответственности, обратилась в арбитражный суд Московской области, который отказал «Ашану» в полном объеме.

В августе уже снова пересматривалось дело. Но десятый арбитражный апелляционный суд также оставил решение без изменения, а жалобу ООО «АШАН» без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU