На Кубани ремонт дорог по нацпроекту выполнен более чем на 80 процентов

СЕГОДНЯ 13:29 2019-08-21T13:29:15+03:00

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В Краснодаре улицы 40 лет Победы, Солнечную, Агрохимическую и Российскую уже привел в порядок. Они были отремонтированы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». По этой программе в Краснодарской агломерации в 2018 году было отремонтировано почти 90 километров дорог.

Как отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства края Андрей Коновалов, по нацпроекту ремонт дорог уже выполнен больше чем на 80 процентов.

- В этом году в Краснодарском крае обновят 243 километров дорог. На эти цели на условиях софинансирования из федерального, краевого и местного бюджетов будет направлено 3,9 миллионов рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU