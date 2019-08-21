2019-08-21T13:44:26+03:00
Происшествия

Евгений Первышов взял на контроль перестрелку в центре Краснодара

Администрация окажет содействие в расследовании
Александра ПОДУШКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Глава города Евгений Первышов прокомментировал ситуацию с перестрелкой на Вишняковой. Это произошло в ночь на 21 августа. В результате умер один человек.

- Случай, безусловно, вопиющий. Перестрелка почти в центре города, в результате которой погиб человек. Конечно, самое важное - как можно быстрее найти виновных. И не допустить развития конфликта. Сейчас идет общение с лидерами национальных общин, чтобы они со своей стороны оказали содействие в расследовании. От полиции и Следственного комитета привлечено максимальное количество сотрудников, - сказал Евгений Первышов.

Как рассказал первый заместитель главы Краснодара Виталий Косенко, сейчас следственные органы располагают информацией о подозреваемых. Уже задержали троих человек. Администрация окажет содействие в расследовании.

Напомним, правоохранители насчитали на месте происшествия 38 гильз от травматического пистолета и один раскладной нож. Продолжается розыск подозреваемых в совершении преступления.

Напомним, ранее появилась ориентировка на 28-летнего уроженца Чеченской Республики Руслана Рукмановича Турашова. Он может передвигаться на белой Lada Priora с номерами «В990ТК95» без тонировки вместе со своим родственником Мурадом Мусаевичем Турашовым. Силовики предупреждают, у мужчин возможно при себе огнестрельное ружье «Сайга» или травматический пистолет. По последним данным задержаны трое подозреваемых, с ними сейчас общаются силовики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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