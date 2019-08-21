2019-08-21T13:55:32+03:00
Общество

На Кубани планируют испечь около 300 тысяч тонн хлебобулочной продукции

Одно из предприятий в Кореновском районе посетил Вениамин Кондратьев
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Здесь пекут хлеб с 2007 года. Уже выпускают более 120 наименований различной продукции. Товары направляют в местные магазины, а также в Тимашевский, Выселковский, Усть-Лабинский, Динской и Тихорецкий районы.

– Многие привыкли считать, что хлебобулочные изделия производят из консервантов. Здесь же мы видим, что все продукты – натуральные, это вызывает огромное уважение. Замкнутое производство влияет на себестоимость продукции, что тоже может стать вашим конкурентным преимуществом, – отметил губернатор.

- На Кубани производством хлеба занимаются порядка 300 предприятий всех. Они выпускают более 400 наименований продукции. С начала года уже изготовлено 137 тысяч тонн. Планируется, что до конца года эта цифра увеличится до 300 тысяч тонн, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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