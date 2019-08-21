2019-08-21T14:04:33+03:00
Общество

В детском центре «Орленок» проходит фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки»

В проекте участвует 100 талантливых мальчишек и девчонок 11–16 лет из разных уголков России
Иван ЕГОРОВ
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Фото: ВДЦФото: ВДЦ
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Все они победители конкурсного отбора Всероссийского фестиваля «Хрустальные звездочки», который проходил в регионах страны.

В течение смены юные артисты демонстрируют свои таланты, проходят просмотры и прослушивания по таким номинациям как вокал, исполнительское мастерство и хореография, посещали мастер-классы по созданию сценического образа, принимают участие в работе творческих мастерских: «В ритме танца», «Лейся песня», «Я и музыка».

В роли наставников и членов судейской коллегии фестиваля выступают: композитор, музыкант, продюсер и директор радиостанции классической музыки «Орфей» Евгений Кобылянский, режиссёр Марина Видинеева, заслуженная артистка Республики Крым, певица Евгения Шевченко.

«Фестиваль «Хрустальные звёздочки» направлен на выявление и поддержку одарённых детей в области вокального, танцевального и исполнительского мастерства. Он даёт стимул и шанс для развития способностей ребят, помогает выбору профессионального пути тем, кто мечтает связать свою жизнь с искусством», – подчеркнул директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Кульминацией смены станет праздничный концерт, посвящённый Дню государственного флага – «Хрустальные звёздочки любимой России», который состоится 22 августа в амфитеатре Центра. На одну сцену с ребятами выйдут участник проекта Голос-4 Эмиль Кадыров, вокальный коллектив «Доктор Ватсон», а также участник фестиваля «Хрустальные звёздочки» 2014 года певец Иван Дятлов.

Лучшие участники фестиваля «Хрустальные звёздочки» в «Орлёнке» продолжат конкурсное испытание за призовые места в финале проекта 28 октября в Москве.

Организаторами фестиваля выступают: Благотворительный фонд «Кузнецкий Мост», Федеральная служба судебных приставов, ВДЦ «Орлёнок».

ИСТОЧНИК KP.RU

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