Кубанские хирурги предотвратили повторный инсульт у 38-летнего мужчины
Необычную операцию провели в сочинской городской больнице №4. Там кубанские хирурги вместе с коллегами из Санкт-Петербурга выполнили стентирование сонных артерий 38-летнему Михаилу Донченко (имя и фамилия изменены - Авт.).
Мужчина ранее перенес инсульт. Чтобы этого не повторилось, хирурги и решили провести операцию.
- Такая техника малотравматична, выполняется все под рентген-контролем через небольшой прокол в бедренной артерии, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в минздраве края. - Хирург очень точно проводит эндоскоп к сонной артерии, где затем расширяется и устанавливается стент.
Как говорят специалисты, он не дает возможность бляшке перекрывать просвет сосуда и, значит, нарушать мозговое кровообращение.
- Восстановление пациентов при такой малоинвазивной операции происходит существенно быстрее, - добавляют медики.
ИСТОЧНИК KP.RU