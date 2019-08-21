Кубанские хирурги предотвратили повторный инсульт у 38-летнего мужчины

СЕГОДНЯ 14:33 2019-08-21T14:33:48+03:00

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Необычную операцию провели в сочинской городской больнице №4. Там кубанские хирурги вместе с коллегами из Санкт-Петербурга выполнили стентирование сонных артерий 38-летнему Михаилу Донченко (имя и фамилия изменены - Авт.).

Мужчина ранее перенес инсульт. Чтобы этого не повторилось, хирурги и решили провести операцию.

- Такая техника малотравматична, выполняется все под рентген-контролем через небольшой прокол в бедренной артерии, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в минздраве края. - Хирург очень точно проводит эндоскоп к сонной артерии, где затем расширяется и устанавливается стент.

Как говорят специалисты, он не дает возможность бляшке перекрывать просвет сосуда и, значит, нарушать мозговое кровообращение.

- Восстановление пациентов при такой малоинвазивной операции происходит существенно быстрее, - добавляют медики.

ИСТОЧНИК KP.RU