В центре Краснодара каршеринговый автомобиль столкнулся с маршруткой
В аварии никто не пострадал
Пассажиры маршрутки не пострадалиФото: Артём ГНАТЕНКО
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Днем 21 августа на улице Октябрьской столкнулись каршеринговый автомобиль «Huyndai» и пассажирский автобус, следовавший по 21 маршруту.
Авария произошла на остановке «улица Ленина», водитель легкового авто въехала в автобус сзади. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, на месте работают сотрудники ДПС, которые устанавливают все обстоятельства этого происшествия.
"КП" выяснила, что делать, если попали в ДТП на каршеринге: куда звонить, как оформить документы и какие выплаты с вас могут потребовать.
ИСТОЧНИК KP.RU
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