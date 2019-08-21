2019-08-21T14:47:51+03:00
Происшествия

В центре Краснодара каршеринговый автомобиль столкнулся с маршруткой

В аварии никто не пострадал
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Пассажиры маршрутки не пострадалиПассажиры маршрутки не пострадалиФото: Артём ГНАТЕНКО
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Днем 21 августа на улице Октябрьской столкнулись каршеринговый автомобиль «Huyndai» и пассажирский автобус, следовавший по 21 маршруту.

Авария произошла на остановке «улица Ленина», водитель легкового авто въехала в автобус сзади. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал, на месте работают сотрудники ДПС, которые устанавливают все обстоятельства этого происшествия.

"КП" выяснила, что делать, если попали в ДТП на каршеринге: куда звонить, как оформить документы и какие выплаты с вас могут потребовать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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