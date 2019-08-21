2019-08-21T15:01:31+03:00
Происшествия

В Сочи водитель без прав устроил ДТП на встречной полосе

В аварии пострадали три человека
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Место происшествия Фото: УГИБДД Краснодарского краяМесто происшествия Фото: УГИБДД Краснодарского края
Изменить размер текста:

Авария с тремя пострадавшими произошла в Центральном районе Сочи 20 августа. Столкнулись Chevrolet и Ford Focus.

- По предварительным данным, 51-летний водитель Chevrolet допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с Ford Focus под управлением 49-летней женщины, - сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Пассажиры обеих иномарок и водитель Ford Focus с травмами доставлены в больницу. Установлено, что водитель Chevrolet был лишен водительского удостоверения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи продолжают ловить таксистов-нелегалов
Обложил матом: житель Кубани заявил, что его оскорбил представитель власти
В Краснодаре из окна выпал молодой человек
В Темрюке женщина обвинила свою знакомую в краже 13 кошек
На Кубань надвигается 40-градусная жара
На Кубани с начала курортного сезона утонули 118 человек
Краснодарские трамваи изменят путь следования
В Северском районе полицейские задержали беременную наркоманку
Трассы Кубани оборудуют барьерами между встречными полосами
День Флага в Краснодаре: 22 августа в городе перекроют часть улиц
В Краснодаре пройдет концерт «Дельфина»
«Зеркальная» бабушка: В Сочи спасли жизнь женщине с сильными болями в боку
Limp Bizkit соскучились по Краснодару
На Кубани после обрезания в домашних условиях ребенок с кровотечением попал в больницу
ВТБ упрощает оформление «Ипотеки с господдержкой»
В Краснодаре завершается благоустройство «Офицерского» бульвара
В центре Краснодара каршеринговый автомобиль столкнулся с маршруткой