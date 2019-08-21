В Сочи водитель без прав устроил ДТП на встречной полосе

СЕГОДНЯ 15:01 2019-08-21T15:01:31+03:00

В аварии пострадали три человека

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Авария с тремя пострадавшими произошла в Центральном районе Сочи 20 августа. Столкнулись Chevrolet и Ford Focus.

- По предварительным данным, 51-летний водитель Chevrolet допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с Ford Focus под управлением 49-летней женщины, - сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Пассажиры обеих иномарок и водитель Ford Focus с травмами доставлены в больницу. Установлено, что водитель Chevrolet был лишен водительского удостоверения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU