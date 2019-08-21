2019-08-21T16:46:02+03:00
Здоровье

«Зеркальная» бабушка: В Сочи спасли жизнь женщине с сильными болями в боку

О своей необычности пенсионерка узнала, когда училась в школе
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Александр ПодгорчукФото: Александр Подгорчук
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Врачи сочинской городской больницы №4 столкнулись с редким случаем. Поступившая к ним 60-летняя Нина Николаевна (имя изменено - Авт.), приехавшая из другого региона, жаловалась на сильные боли в левом подреберье. Это и смутило врачей - такие симптомы абсолютно нехарактерны для большинства заболеваний органов брюшной полости.

Ознакомившись с историей болезни пенсионерки, врачи узнали, что пациентка родилась с зеркальным расположением органов. Это сейчас возможности современной медицины позволяют определять строение внутренних органов даже у еще не рожденных младенцев. А тогда, 50 лет назад, о том, что сердце у школьницы бьется с правой стороны, медики узнали, когда проверяли здоровье.

- Пациентку направили на компьютерную томографию и узнали, как именно у пациентки располагаются органы, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» врачи. - Оказалось, что сердце не с левой, а с правой стороны, печень и желчный пузырь – с левой. Желудок и селезенка, кровеносные и лимфатические сосуды, нервные волокна и кишечник – абсолютно все органы и системы в организме женщины размещены не так, как описано в учебниках анатомии.

На здоровье женщины это никак не отразилось, просто такова особенность строения ее организма.

Между тем, медики поставили диагноз – острый холецистит (осложнение желчекаменной болезни) и решили провести операцию.

- После полного обследования, ей выполнили лапароскопическую холецистэктомия – малоинвазивная операция по удалению желчного пузыря, - продолжают медики. - Хирургическое вмешательство проводилось достаточно нестандартно. Лапароскопическая стойка располагалась с непривычной стороны, а сама операция требовала от хирургов высокой концентрации.

Несмотря на все сложности, все прошло успешно. Уже на четвертые сутки пациентку выписали. Сейчас она находится дома вместе с родными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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