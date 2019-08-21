2019-08-21T16:36:31+03:00
Происшествия

На Кубани после обрезания в домашних условиях ребенок с кровотечением попал в больницу

Мальчика сейчас спасают врачи
Варвара ДЫМ
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Мальчику вызвали скоруюМальчику вызвали скоруюФото: Олег ЗОЛОТО
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Четырехлетний мальчик попал в больницу Краснодара из хутора Кубанского, что в Белореченском районе. Его привезли на скорой с кровотечением после неудачного обрезания.

- Мальчику дома сделали обрезание крайней плоти. К нам ребенок попал с кровотечением и некрозом в области крайней плоти, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в детской краевой больнице Краснодара. - Кровотечение удалось остановить, сейчас лечим ребенка.

Медики делают все возможное, чтобы неудачное обрезание не сказалась на будущем мальчика. А с родителями ребенка общаются полицейские – так положено, когда с серьезными травмами в больницу попадают дети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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