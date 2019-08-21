На Кубани после обрезания в домашних условиях ребенок с кровотечением попал в больницу
Четырехлетний мальчик попал в больницу Краснодара из хутора Кубанского, что в Белореченском районе. Его привезли на скорой с кровотечением после неудачного обрезания.
- Мальчику дома сделали обрезание крайней плоти. К нам ребенок попал с кровотечением и некрозом в области крайней плоти, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в детской краевой больнице Краснодара. - Кровотечение удалось остановить, сейчас лечим ребенка.
Медики делают все возможное, чтобы неудачное обрезание не сказалась на будущем мальчика. А с родителями ребенка общаются полицейские – так положено, когда с серьезными травмами в больницу попадают дети.
ИСТОЧНИК KP.RU