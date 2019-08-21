Limp Bizkit соскучились по Краснодару

СЕГОДНЯ 16:36 2019-08-21T16:36:36+03:00

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Стало известно, что популярная американская ню-метал-группа Limp Bizkit включила Краснодар в свой гастрольный тур. Он пройдет зимой 2020 года.

- Концерт в кубанской столице станет первым в этих гастролях. Он запланирован на 16 февраля 2020 года, - рассказали организаторы тура.

Помимо Краснодара Limp Bizkit посетят Екатеринбург, Санкт-Петербург и Москву.

Стоит напомнить, что команда Фреда Дерста уже посещала столицу региона в ноябре 2015 года. Группа появилась в далеком 94-м году минувшего века. Наибольший пик популярности группы в нашей стране пришелся на конец 90-х.

Напомним, в детском центре «Орленок» проходит фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки». В проекте участвует 100 талантливых мальчишек и девчонок 11–16 лет из разных уголков России.

ИСТОЧНИК KP.RU