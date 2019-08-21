День Флага в Краснодаре: 22 августа в городе перекроют часть улиц

СЕГОДНЯ 16:48 2019-08-21T16:56:07+03:00

В День флага в Краснодаре пройдут праздничные мероприятия

Изменить размер текста: A A

В День флага в Краснодаре для проведения праздничных мероприятий перекроют для движения транспорта ряд улиц в центре города. Празднования начнутся 22 августа в 9:00 утра с церемонии поднятия триколора на Главной городской площади. Здесь развернется полотнище площадью 150 м2.

- Из-за проведения праздничных мероприятий, для обеспечения безопасности с 7:00 до 10:00 22 августа 2019 года нельзя будет проехать по чётной стороне ул. им. Будённого от ул. Красной до ул. Красноармейской, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также перекроют ул. Красноармейскую от ул. Длинной до ул. им. Будённого. Также спецтранспорт совместно с сотрудниками ГИБДД освободят данные участки улиц от припаркованного транспорта. На Время перекрытия установят временные знаки, будут дежурить полицейские.

Стоит добавит, что праздничные мероприятия и акции пройдут 22 августа во всех парках и скверах Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU