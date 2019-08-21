Трассы Кубани оборудуют барьерами между встречными полосами

СЕГОДНЯ 17:02 2019-08-21T17:02:54+03:00

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Все кубанские трассы оборудуют разделительными барьерами. Они поспособствуют снижению количества лобовых столкновений, которые уносят больше всего жизней.

- В данный момент, Краснодарский край является одним из лидеров по количеству ДТП. Это обусловлено большим сезонным притоком туристов из других регионов, пишет ЮГ Times.

К 2023 году 70% кубанских дорог, которые ведут к морю, оборудуют разделительными барьерами между полосами.

Согласно статистике за 2018 год, на дорогах края в ДТП погибли 1053 человека. Это первое место по стране, второе пришлось на Московскую область, на третьем - Ростовская область. При этом, число смертельных ДТП резко растет с началом курортного сезона.

По количеству пострадавших Краснодарский край уступает только Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU