Трассы Кубани оборудуют барьерами между встречными полосами
Все кубанские трассы оборудуют разделительными барьерами. Они поспособствуют снижению количества лобовых столкновений, которые уносят больше всего жизней.
- В данный момент, Краснодарский край является одним из лидеров по количеству ДТП. Это обусловлено большим сезонным притоком туристов из других регионов, пишет ЮГ Times.
К 2023 году 70% кубанских дорог, которые ведут к морю, оборудуют разделительными барьерами между полосами.
Согласно статистике за 2018 год, на дорогах края в ДТП погибли 1053 человека. Это первое место по стране, второе пришлось на Московскую область, на третьем - Ростовская область. При этом, число смертельных ДТП резко растет с началом курортного сезона.
По количеству пострадавших Краснодарский край уступает только Московской области.
ИСТОЧНИК KP.RU