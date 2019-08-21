Краснодарские трамваи изменят путь следования
В Краснодаре полностью поменяют трамвайные пути на пересечении ул. им. Горького и ул. Дмитриевская Дамба. Работы стартуют 21 августа и продляться до 24 августа 2019 года.
- Обычно такие работы проводятся в ночное время, чтобы не доставлять неудобства горожанам. Однако в этот раз, из-за их масштабности, пассажиров просят отнестись к ситуации с пониманием, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Стоит добавить, что на весь срок ремонта, изменятся пути следования лишь вагонов под номерами 6 и 7. Трамваи №№ 2, 3, 15 и 21 пойдут по альтернативным маршрутам в обход ул. Дмитриевская дамба только в вечернее время.
Напомним, в День флага в Краснодаре для проведения праздничных мероприятий перекроют для движения транспорта ряд улиц в центре города. Празднования начнутся 22 августа в 9:00 утра с церемонии поднятия триколора на Главной городской площади. Здесь развернется полотнище площадью 150 м2.
ИСТОЧНИК KP.RU