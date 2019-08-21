2019-08-21T17:39:20+03:00
Общество

Краснодарские трамваи изменят путь следования

Это вызвано ремонтом путей
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре полностью поменяют трамвайные пути на пересечении ул. им. Горького и ул. Дмитриевская Дамба. Работы стартуют 21 августа и продляться до 24 августа 2019 года.

- Обычно такие работы проводятся в ночное время, чтобы не доставлять неудобства горожанам. Однако в этот раз, из-за их масштабности, пассажиров просят отнестись к ситуации с пониманием, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит добавить, что на весь срок ремонта, изменятся пути следования лишь вагонов под номерами 6 и 7. Трамваи №№ 2, 3, 15 и 21 пойдут по альтернативным маршрутам в обход ул. Дмитриевская дамба только в вечернее время.

Напомним, в День флага в Краснодаре для проведения праздничных мероприятий перекроют для движения транспорта ряд улиц в центре города. Празднования начнутся 22 августа в 9:00 утра с церемонии поднятия триколора на Главной городской площади. Здесь развернется полотнище площадью 150 м2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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