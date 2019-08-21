2019-08-21T17:53:53+03:00
Происшествия

На Кубани с начала курортного сезона утонули 118 человек

Этот показатель меньше, чем в 2018 году
Максим ОСОКИН
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Почти в половине муниципалитетов Кубани нет оборудованных мест для купанияПочти в половине муниципалитетов Кубани нет оборудованных мест для купанияФото: Мария ЛЕНЦ
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С начала курортного сезона в Краснодарском крае на воде погибли 118 человек. За этот же период 2018 года этот показатель составлял 187 человек.

- Чаще всего люди гибнут не на пляжах Азово-Черноморского побережья, а в тех муниципалитетах, которые находятся далеко от курортов. Дело в том, что первые оборудованы и проходят регулярные проверки, а в некоторых районах края нет специальных мест для купания людей. Причем таковых – почти половина от всех имеющихся, - заявил врио главы Управления МЧС по Краснодарскому краю Иван Лунев.

Также среди главных причин несчастных случаев на воде – купание в состоянии алкогольного опьянения.

Стоит отметить, что в 2019 году сотрудники краевого управления МЧС спасли около тысячи человек. При этом происходившие в крае в 2019 году ЧС нанесли Кубани экономический ущерб более чем на 1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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