В Темрюке женщина обвинила свою знакомую в краже 13 кошек

СЕГОДНЯ 18:22 2019-08-21T18:22:36+03:00

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Необычное заявление получили сотрудники ОМВД по Темрюкскому району. В полицию пришла местная жительница, которая обвинила свою 39-летнюю знакомую Юлию М. в краже кошек из своего частного дома. Причем не двух и не трех, а сразу 13!

- Со слов хозяйки пушистых, весной она попала в больницу из-за серьезной травмы ноги. Ухаживать за любимыми питомцами было некому. Вот и попросила она свою приятельницу приходить домой и кормить кошек, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ОМВД по Темрюкскому району.

Юлия, которая в свободное время помогает бездомным животным в городе, охотно согласилась. Старалась ежедневно приглядывать за пушистиками. Но потом поняла, что одна на себе всех питомцев приятельницы, не может. Потому обратилась за помощью к другим волонтерам, которые взяли кошек на передержку.

Когда хозяйка вернулась из больницы, то обнаружила пропажу. Начала выяснять у знакомой, где кошки. Юлия попыталась объяснить, что питомцы в хороших руках и она вернет их как можно скорее. Но владелица слушать не стала и написала заявление.

- Не исключено, что эту ситуацию можно будет разрешить и не доводить до возбуждения уголовного дела. На данный момент идет проверка, - добавляют «КП» - Кубань» в пресс-службе ОМВД по Темрюкскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU