2019-08-21T18:42:57+03:00
Происшествия

В Краснодаре из окна выпал молодой человек

Погибшему был всего 21 год
Максим ОСОКИН
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В Краснодаре молодой человек погиб, упав с высотыВ Краснодаре молодой человек погиб, упав с высотыФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Во дворе одной из многоэтажек, расположенной по улице Минской в Краснодаре 21 августа 2019 года, прохожие обнаружили тело молодого человека.

- Граждане вызвали сотрудников правоохранительных органов. Полицейские выяснили, что погибшему был всего 21 год, - пишет «Регион online» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, смерть молодого человека наступила от падения с высоты. Назначено проведение ряда экспертиз. По данному факту проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

Напомним, с начала курортного сезона в Краснодарском крае на воде погибли 118 человек. За этот же период 2018 года этот показатель составлял 187. Чаще всего люди гибнут не на пляжах Азово-Черноморского побережья, а в тех муниципалитетах, которые находятся далеко от курортов. Дело в том, что первые оборудованы и проходят регулярные проверки, а в некоторых районах края нет специальных мест для купания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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