2019-08-21T21:10:05+03:00
Спорт

Берг и Кабелла выйдут в стартовом составе «Краснодара» в матче против «Олимпиакоса»

В составе греческой команды с первых минут появится Вальбуэна
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Маркус Берг Фото:ФК "Краснодар"Маркус Берг Фото:ФК "Краснодар"
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Стали известны стартовые составы «Олимпиакоса» и «Краснодара» на первый матч раунда плей-офф Лиги Чемпионов, который пройдет в Греции. Игра состоится 21 августа и начнется в 22 часа по московскому времени.

С первых минут на поле выйдет шведский нападающий Маркус Берг, который уже забивал «Олимпиакосу», выступая за «Панатинаикос». Кроме того, в основе российского коллектива француз Реми Кабелла, восстановившийся после небольшого повреждения. Травмированного защитника Александра Мартыновича заменил Йон Гудни Фьолусон.

В составе «Олимпиакоса» выйдет на поле Матье Вальбуэна. Педру Мартинш выставил тот же стартовый состав, что выиграл три последних отборочных матча.

Официальный сайт УЕФА

Официальный сайт УЕФА

Составы команд

Олимпиакос: Жозе Са (В), Рубен Семеду, Бухалакис, Гильерме, Герреро, Даниэл Поденсе, Элабделлауи (К), Масурас, Мерия, Цимикас, Вальбуэна

Краснодар: Сафонов (В), Петров, Спайич (К), Фьолусон, Рамирес, Камболов, Вилена, Намли, Кабелла, Вандерсон, Берг.

Трансляция матча Олимпиакос - Краснодар на сайте kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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