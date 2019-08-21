2019-08-21T22:42:12+03:00
Спорт

Реми Кабелла получил травму в матче с «Олимпиакосом»

Футболист покинул поле
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Кабелла покинул поле в первом таймеКабелла покинул поле в первом тайме
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Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил травму в матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов против «Олимпиакоса».

Неудачно он поставил ногу в игровом эпизоде на 20-й минуте, на поле появилась бригада медиков. Кабелла вернулся на поле, но уже на 25-й минуте снова оказался на газоне.

В итоге футболиста заменил Олссон, француз ушел за пределы поля самостоятельно, не сдерживая слез.

На 30-й минуте после ошибки Камболова мяч получил Герреро, который открыл счет в матче. По ходу первого тайма «Краснодар» уступает в Греции 1:0.

Кабелла пропускал матч с "Тамбовом" из-за повреждения и только недавно восстановился. Не приехали в Грецию из-за травм Александр Мартынович и Ари.

Трансляция матча Олимпиакос - Краснодар на сайте kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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