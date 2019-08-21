«Краснодар» уступает «Олимпиакосу» после первого тайма

21 Авг. 22:55 2019-08-21T22:56:28+03:00

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«Краснодар» проиграл первый тайм матча раунда плей-офф Лиги Чемпионов против «Олимпиакоса» со счетом 1:0. Единственный мяч на 30-й минуте забил испанский форвард Герреро.

«Краснодар» по ходу матча лишился Кабелла, который получил травму. Француза заменил Олссон.

Первый гол Олимпиакоса в ворота Краснодара.Олимпиакос разгромил Краснодар в Греции

Трансляция второго тайма матча Олимпиакос - Краснодар на сайте kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU