2019-08-22T12:29:57+03:00
Общество

На Кубани в Бейсугский лиман выпустили более 33 тысяч мальков севрюги

Из них 10 тысяч «малышей» вырастили на рыбном заводе за счет курорта «Роза Хутор»
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
Изменить размер текста:

В Приморско-Ахтарском районе в Бейсугский лиман Азовского моря выпустили более 33 тысяч мальков севрюги. Это сделали специалисты курорта «Роза Хутор». Из них 10 тысяч мальков вырастили на рыбном заводе за деньги, которые выделил курорт.

- Количество необходимых особей подсчитало научное сообщество, оно соответствует числу, необходимому для восстановления популяции, - отметил руководитель Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Игорь Рулев.

Ловить севрюгу нельзя в Азовском и Каспийском морях, ее добыча производится только в реках под строгим надзором государственных инспекторов.

- Также курорт помогает в восстановлении популяции черноморского лосося. В течение многих лет в Мзымту выпускали десятки тысяч мальков этой ценной рыбы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи пропала 45-летняя женщина
В Краснодаре в парке «Солнечный остров» снесли веранду
В Кущевском районе за взятку в 30 тысяч рублей осудят сотрудников ДПС
Появилось новое видео ночной перестрелки в Краснодаре
Несколько рейсов из-за грозы не смогли сесть в аэропорту Сочи
ВТБ запустил сайт маркетплейса для продажи непрофильных активов
В Сочи родился кенгуренок
На Кубани злоумышленники проникли в магазин, чтобы украсть продукты
В Краснодаре мужчина ночью напал на девушку
В Краснодаре обновили фасад четырехэтажки на Димитрова
На Кубани увеличилось промышленное производство
В Краснодаре 7 тысяч человек пришли на церемонию поднятия флага России
В центре Краснодара в результате аварии иномарка перевернулась на крышу
После вмешательства прокуратуры в Приморско-Ахтарском районе уничтожили сорняк
В Абинском районе приставы арестовали 17 автомобилей
В Новороссийске трое подростков избили ребенка
На Кубани мужчина напал с ножом на прохожего и похитил у него сумку с деньгами
В Туапсе организация незаконно сбрасывала сточные воды в акваторию Черного моря
Температура воды в Черном море 22 августа 2019 года: В Анапе холодно купаться
Главный онколог Кубани рассказал о причинах колоректального рака
Из Москвы в Анапу отправится первый поезд с «детскими купе»
В Анапе пройдет фестиваль «Киношок»
«Краснодар» уступает «Олимпиакосу» после первого тайма