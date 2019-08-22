На Кубани в Бейсугский лиман выпустили более 33 тысяч мальков севрюги

СЕГОДНЯ 07:15 2019-08-22T12:29:57+03:00

Из них 10 тысяч «малышей» вырастили на рыбном заводе за счет курорта «Роза Хутор»

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В Приморско-Ахтарском районе в Бейсугский лиман Азовского моря выпустили более 33 тысяч мальков севрюги. Это сделали специалисты курорта «Роза Хутор». Из них 10 тысяч мальков вырастили на рыбном заводе за деньги, которые выделил курорт.

- Количество необходимых особей подсчитало научное сообщество, оно соответствует числу, необходимому для восстановления популяции, - отметил руководитель Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Игорь Рулев.

Ловить севрюгу нельзя в Азовском и Каспийском морях, ее добыча производится только в реках под строгим надзором государственных инспекторов.

- Также курорт помогает в восстановлении популяции черноморского лосося. В течение многих лет в Мзымту выпускали десятки тысяч мальков этой ценной рыбы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU