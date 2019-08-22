2019-08-22T07:36:18+03:00
Звезды

В Анапе пройдет фестиваль «Киношок»

Во время мероприятия на Театральной площади бесплатно покажут фильмы
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация АнапыФото: администрация Анапы
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С 1 по 8 сентября в Анапе пройдет Открытый российский фестиваль «Киношок». Одной из его самых востребованных внеконкурсных программ традиционно остается «Кино на площади». В этом году подборка фильмов посвящена экранизациям драматургических произведений.

Показы стартуют с 1 сентября. Гости и Жители курорта за это время могут посмотреть разные фильмы: «Команда мечты», «Летят журавли», «Волки и овцы», «Валентина», «Женитьба», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Отпуск в сентябре».

- Завершится программа «Кино на площади» в воскресенье 8 сентября фильмом, который станет лауреатом фестиваля «Киношок-2019», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

1 и 8 сентября кино начнется в 21:30, со 2 по 7 сентября – в 21:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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