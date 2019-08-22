Главный онколог Кубани рассказал о причинах колоректального рака

СЕГОДНЯ 08:35 2019-08-22T08:35:31+03:00

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- Под хэштэгом #ЗДОРОВЫЕСОВЕТЫ в Интернете главный онколог Кубани рассказал, чем именно опасны жирные продукты, почему большинство мужчин нужно долго уговаривать пойти к врачу, а также привел несколько простых исследований для определения колоректального рака, - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.

Очень многие молодые люди вовремя не идут на обследование, из-за чего поздно обнаруживается заболевание толстого кишечника и прямой кишки. Причина колоректального рака точно не определена. Это скорее сочетание наследственности, внешних факторов и образа жизни. Мясные продукты, жареная и копченая пища, все это приводит к повышенному риску опухоли кишечника.

Но заболевание при раннем обнаружении успешно лечится. Поэтому раз в год, помимо базовых анализов, нужно сдать кал на скрытую кровь. Это можно сделать в поликлинике при диспансеризации. Кроме того, врач при необходимости может назначить колоноскопию.

Напомним, кубанские врачи объединились под хэштэгом #ЗДОРОВЫЕСОВЕТЫ, чтобы дать полезные рекомендации для сохранения здоровья. Чтобы их прочесть, нужно просто перейти по хэштегу в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU