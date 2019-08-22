Температура воды в Черном море 22 августа 2019 года: В Анапе холодно купаться

СЕГОДНЯ 09:03 2019-08-22T09:03:04+03:00

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«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за изменениями температуры Черного и Азовского морей.

22 августа теплее всего плавать в Сочи и Адлере - здесь вода прогрета до 25,7 градусов. В Джубге чуть прохладнее – 25,4 градусов. В Туапсе водичка как парное молоко - 25 градусов, а в Геленджике до 24,9 градуса.

Освежающие заплывы в Анапе и Новороссийске – 23,4 градуса и 23,7 соответственно.

Приятная вода на пляжах Азовского побережья. В Темрюке температура моря поднялась до отметки 25,2 градусов, в Приморско-Ахтарске и Ейске держится на отметке 24,7 градуса.

- На Черноморском побережье пройдет дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом днем на южный, юго-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду. В районе Новороссийска будет сложно устоять на ногах порывы до 20 метров в секунду. Но все также жарко - +34 градуса, - рассказали в пресс-службе краснодарского Гидрометцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU